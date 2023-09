Zo vader, zo zoon én nu ook dochter bij hockeyclub Wageningen: ‘Ik heb er wel even over moeten nadenken’

Na vertrek bij bij de atletiek­bond traint Mul nu zijn eigen (top)parasporters: ‘De grootste uitdaging is vaker samen te trainen’

Arno Mul was ruim elf jaar coach van het nationale para-atletiekteam. Inmiddels werkt de trainer uit Heveadorp met een eigen team van acht rolstoelatleten uit zes verschillende landen. Thuisbasis is Sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem, al wordt er nu nog vooral op afstand getraind.