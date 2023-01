‘100 + 2 jaar SV Kilder’ is een fijn jubileumboek

De Tref­fers-held krijgt middag vrij na bekerstunt: ‘Leerlingen kwamen juichend naar me toe’

Een BN’er voor één dag. Dat is Willem den Dekker na zijn beslissende doelpunt woensdagavond voor De Treffers tegen Cambuur in de KNVB-beker. Hij valt van de ene in de andere verbazing.

