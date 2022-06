28 duels in 19 weken: ‘marathonman’ De Leeuw hoopt op een wonder voor GVVV na ware slijtageslag

„Het was een collectieve off-day”, zegt de middenvelder over het heenduel in de finale van de nacompetitie. ,,We speelden een van onze slechtste wedstrijden, zo niet de slechtste. Ja, ASWH-uit (3-1 verlies, EH) was misschien nog een graadje erger. Maar in een wedstrijd waarin lijfsbehoud op het spel staat, zoals woensdag, mag dat niet gebeuren. Het gebeurde wel en iedereen was daar debet aan.”