6 duels schorsing AZSV-aanvaller Quinn Vervelde

Vervelde, aanvaller van de Aaltense zaterdaghoofdklasser AZSV, kreeg op 12 maart in de uitwedstrijd tegen ONS Sneek (3-0 verlies) een rode kaart, omdat hij volgens de scheidsrechter een slaande beweging zou hebben gemaakt. Volgens AZSV en Vervelde had de speler zich slechts losgerukt.

Daarom ging Vervelde in beroep tegen de schorsing van 5 duels. Tegen Eemdijk was hij geschorst, maar afgelopen zaterdag mocht hij - hangende het onderzoek - weer meedoen en scoorde tweemaal voor AZSV in het duel met Berkum (3-1 winst).