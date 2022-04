Aanvaller na vermeend schopincident met teamgenoot weg bij DUNO: ‘En onder deze trainer wil ik niet meer spelen’

VEEN/DOORWERTH - Maurits de Baar is zaterdag met ruzie vertrokken bij hoofdklasser DUNO uit Doorwerth. De 24-jarige aanvaller viel na een uur in tijdens het verloren duel met Achilles Veen (3-2), maar werd door trainer Anoush Dastgir een kwartier later alweer gewisseld.