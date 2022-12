Aanvoerder Jordie van Doesburg terug in selectie VVO na langdurige knieblessure: ‘Zo’n potje laat ik me niet ontnemen’

,,Dit is zo zuur”, mokte Van Doesburg na de gelijkmaker in de zesde minuut van de blessuretijd uit een strafschop. De prima leidende arbiter Rob Broekhuis legde de bal op stip na een charge van Velpenaar Dennis de Ridder op invaller Boris Hendriksen. ,,Op de hak trappen. Ook in blessuretijd is dat een strafschop”, sprak Broekhuis zelfbewust. Een twijfelgevalletje vond Van Doesburg. ,,Dennis raakte ‘m denk ik net en die jongen liet zich slim vallen.”