Aanwinst De Treffers met bijna 500 profduels achter zijn naam vindt snel zijn draai: ‘Dat wordt natuurlijk ook wel van mij verwacht’

,,Guus, tempo erbij! Tandje hoger, in alles”, schreeuwt De Treffers-trainer Leeroy Echteld na een half uur spelen over het veld. Centraal achterin knikt Guus Joppen naar zijn coach. Hij weet zelf ook dat er meer nodig is om ADO'20 uit Heemskerk deze zondag te verslaan. Iemand met 499 profwedstrijden achter zijn naam (422 in de eerste divisie, 59 eredivisieduels en 18 bekerwedstrijden) weet wel wanneer een wedstrijd wel of niet loopt.