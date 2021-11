Achilles bekert verder na gewonnen penaltyreeks tegen De Bataven, Diosa ervaring rijker na uitschakeling

UPDATEGROESBEEK - Zaterdaghoofdklasser Achilles'29 gaat verder in de districtsbeker. De Groesbeekse ploeg versloeg woensdagavond in Groesbeek eersteklasser De Bataven uit Gendt na strafschoppen: 1-1 (5-4). Vierdeklasser Diosa uit Balgoij ging onderuit in de ongelijkwaardige strijd tegen hoofdklasser Duno: 0-6.

Achilles-doelman Niek van Dijk maakte in de strafschoppenserie zijn fout van tijdens de wedstrijd goed door de penalty van De Bataven-speler Emile Lieuwen te stoppen, waarna Sam Janssen de beslissende strafschop scoorde voor de thuisploeg in de eerste bekerronde.

Van Dijk speelde vlak na rust een bal slordig in, waarna daar de 0-1 uit viel door Thomas Demont. Het team van trainer Patrick Pothuizen maakte pas tien minuten voor tijd de gelijkmaker. Chiel Willems schoot raak voor Achilles nadat de bal uit de kluts voor zijn voeten belandde. De strafschoppenserie werd door de misser van De Bataven (de tweede penalty) na vijf schoten beslist, ook omdat alle vijf de nemers van Achilles scoorden.

Achilles-trainer Pothuizen: ,,Als we nog twee wedstrijden winnen zitten we bij de laatste acht, dan komt de grote KNVB-beker ineens dichtbij. De competitie heeft echter onze prioriteit.”

Diosa is een ervaring rijker na uitschakeling

Vierdeklasser Diosa had in het regionale bekertoernooi geen kans tegen zaterdaghoofdklasser Duno (0-6) en is daardoor in de eerste ronde uitgeschakeld. De gasten uit Doorwerth stonden in Balgoij al na één helft met 4-0 voor. Arthur Gatsjatrian (2x, waaronder een strafschop), Younes Corty, Lars Hekkers, Clarence Hasselbaink en Jardell Kruidbos scoorden op een druk bezocht Sportpark De Wissen.

Diosa-trainer Dennis McSorland was, hoewel hij zijn ploeg nauwelijks voor het doel van de tegenstander zag komen, tevreden. ,,Dit was een mooie ervaring en we hebben er een leuke pot van gemaakt. We hebben aardig standgehouden.”

Het strijdplan was om in te zakken en met twee snelle aanvallers in de counter toe te slaan, maar tegen de zaterdaghoofdklasser met enkele oud-profs in de gelederen maakte Diosa zich geen illusies. ,,Gaaf om het een keer tegen een hoofdklasser op te nemen, nu gaat het vizier op het duel met Angeren in de vierde klasse.”