Acht clubs strijden zaterdag om de Wageningen Cup; ONA’53 verdedigt de titel

‘Onver­woest­baar’ Achilles’29 maakt histori­sche herstart op De Heikant: ‘Privilege om hier te mogen voetballen’

GROESBEEK - Achilles’29 voetbalde zaterdag voor het eerst in bijna twee jaar een wedstrijd op De Heikant, het sportcomplex dat de Groesbeekse club in 2019 na een rechterlijke uitspraak in een conflict met de familie Derks moest verlaten. De club is weer thuis.

15 augustus