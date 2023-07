Achterhoekse derby’s in eerste klasse, GSV’38 vreemde eend in de bijt in 3B

INDELINGEN ACHTERHOEK/LIEMERSDe Achterhoekse clubs DZC'68, FC Winterswijk, Grol en RKZVC ontmoeten elkaar in het nieuwe seizoen in de eerste klasse H.

In het seizoen 2023-2024 spelen zaterdag- en zondagclubs in de eerste klasse voor het eerst tegen elkaar. De vier Achterhoekse clubs zijn alle ingedeeld in 1H, zodat er veel derby's zijn. Voor FC Winterswijk, Grol en RKZVC betekent het veel wedstrijden voetballen op zaterdagmiddag en zaterdagavond. Zeven van de dertien clubs zijn zaterdagclubs.

In de tweede klasse G is Vorden teruggekeerd in de afdeling met de Achterhoekse en Liemerse clubs (DCS, DVC'26, SC Westervoort, Varsseveld en VVG’25).

GSV'38 uit Giesbeek zal niet blij zijn. De gepromoveerde club is als enige regionale club ingedeeld in 3B. In plaats van derby's tegen Concordia Wehl, OBW en DVV wachten wedstrijd tegen Beekbergen, Orderbos en Robur et Velocitas.

De nieuwe fusieclub SSA Wich (Terborg en Silvolde) speelt in de vijfde klasse A van het zaterdagvoetbal vooral tegen clubs uit de regio's Arnhem en Nijmegen.

In de derde klasse C op zondag is DVV'23 ingedeeld. De grote vraag is waar deze club vandaan komt.

Indelingen eerste tot en met vijfde klasse seizoen 2023-2024:

EERSTE KLASSE H: Achilles'12, DOS'37, DZC'68, Dalfsen, FC Winterswijk, Grol, Hulzense Boys, NEO, RKZVC, SVZW, Sparta Enschede, Stevo, WHC.

TWEEDE KLASSE G (zondag): Beuningse Boys, Columbia, DCS, DIO’30, DVC’26, Leones, Markelo, Schalkhaar, Trekvogels, VVG’25, Varsseveld, Vorden, SC Westervoort.

DERDE KLASSE A (zaterdag): AVW'66, Be Quick Zutphen, De Treffers, ESA, Groen Wit'62, JVC Cuijk, Juliana'31, Kolping-Dynamo, OVC'85, De Paasberg, SC Brummen, Twello SV, ZZC'20.

DERDE KLASSE A (zondag): DSVD, DTC'07, Delden, Eilermark, FC Trias, Heeten, Lemelerveld, MVV'29, Reünie, Reutum, Ruurlo, SC Overwetering, WVV'34, Wijhe'92.

DERDE KLASSE B (zondag): AZC, Beekbergen, Colmschate'33, GSV'38, KCVO, Lochem, Orderbos, Robur et Velocitas, SC Rheden, SML, VDZ, VVO, Warnsveldse Boys, Witkampers.

DERDE KLASSE C (zondag): Concordia Wehl, DVOL, DVV, DDV’23 (Groesbeek), Eldenia, FC Bergh, GVA, Jonge Kracht, OBW, RKSV Driel, RKTVC, SDOUC, Spero, Viod.

VIERDE KLASSE B (zondag): BSC Unisson, Bentelo, De Tubanters, FC Eibergen, Hengelo, LSV, De Lutte, Rood Zwart, SC Overdinkel, TVO, UDI, Vios Beltrum, Victoria'28, Vogido.

VIERDE KLASSE C (zondag): Angerlo Vooruit, SC Doesburg, vv Doetinchem, FC Dinxperlo, GWVV, Gendringen, HC'03, Kilder, Pax, Rijnland, Basteom, Groessen, Sprinkhanen, Ulftse Boys.

VIJFDE KLASSE A (zaterdag): AWC, Arnhemse Boys, Dodewaard, Elistha, Ewijk, Leones, Oranje Blauw, Quick 1888, SSA Wisch (Silvolde/Terborg), SVHA, Uchta, Valburg.

VIJFDE KLASSE B (zondag): Bredevoort, DEO, Erix, GSV'63, Haaksbergen, KSV, Lochuizen, MEC, SC Meddo, Neede, Rekken, Rietmolen, SVBV.

VIJFDE KLASSE C (zondag): Ajax Breedenbroek, Den Dam, Epse, Etten, Halle, De Hoven, KSH, Keijenburgse Boys, NVC, Ratti/Socii, SHE, SVGG, Wolfersveen.

VIJFDE KLASSE D: Babberich, EDS, Eendracht Arnhem, Loil, Loo, VV Montferland, Nijmegen, ’t Peeske, RKPSC, SDZZ, Gelders Eiland, WVW.