AD’69 houdt inhoud extra ledenvergadering geheim

,,We gaan op korte termijn nog wel in gesprek met de huidige hoofdtrainer Sander Hoopman om te kijken of hij een functie binnen de senioren van ons of de samenwerkende jeugdteams van AZSV en AD’69 kan krijgen”, aldus Ten Brinke. Winterswijker Hoopman is echter in gesprek met SDOUC om in Ulft bij de derdeklasser de opvolger te worden van Jan Vreman.