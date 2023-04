AD’69 wint met speels gemak van Basteom, Angerlo V niet voorbij ’t Peeske en ZZC’20 verliest topper in Barchem

VIERDE KLASSE C

AD’69-Basteom 5-1 (4-1). 1-0 Nick Ebbers, 2-0 Jeroen Scholten, 3-0 en 4-0 Tom Elferink, 4-1 (pen.) Huub Rutjes, 5-1 (pen.) Jeroen Scholten.

De Aaltense thuisclub schoot uit de startblokken en stond al snel ruim voor. ,,In de tweede helft zijn we niet in de problemen geweest”, meldde trainer Sander Hoopman van AD’69. ,,Door deze zege hoeven we denk ik niet meer naar beneden te kijken en kunnen we het seizoen uitspelen. Alleen als we alles zouden winnen en ze bovenin misstappen maken valt er voor ons nog iets te halen. Maar dat verwacht ik niet. We hebben een kleine selectie, dit is een knappe prestatie voor AD’69.”

Door de zege klimt AD’69 naar de vijfde plaats op de ranglijst.

Het Steenderense Basteom blijft achtste en die plaats heeft aan het eind van de competitie nacompetitievoetbal tegen degradatie tot gevolg. ,,We moeten echt alle zeilen bijzetten en punten gaan pakken, want rechtstreekse degradatie is anders ook nog een mogelijkheid”, vertelde trainer André Evers van Basteom.

VIERDE KLASSE D

Angerlo Vooruit-’t Peeske 1-1 (0-1). 0-1 Wessel Terberg, 1-1 Ryan Meijer.

In de vierde klasse D is titelpretendent Angerlo Vooruit er niet in geslaagd te winnen van ’t Peeske: de degradatiekandidaat uit Beek ging in Angerlo met een 0-1 voorsprong rusten en pas tien minuten voor tijd kwam de thuisploeg op gelijke hoogte.

Daarmee blijft het ongemeen spannend in de top van 4D: Angerlo V heeft nu, met een wedstrijd minder gespeeld, een achterstand van drie punten op koploper SC Rijnland. ,,Gelukkig hebben we nog een punt gepakt”, zei Angerlo-trainer Herko Engelsman. ,,Maar dat is wel te weinig. Al hadden we ook geen recht op een overwinning.’'

‘t Peeske staat nu nog drie punten achter de veilige zevende plaats, die op dit moment wordt bezet door SC Doesburg.

Sprinkhanen-Kilder 2-3 (1-1). 1-0 Remco Derksen, 1-1 Wouter Krus, 2-1 Daimy Fielt, 2-2 (pen.) Jary Jansen, 2-3 Wouter Krus.

Sprinkhanen leed volgens trainer Ico Bod een zure nederlaag. ,,Ik denk dat een punt op zijn plaats was geweest, al vond ik wel dat Kilder wat makkelijker voetbalde.”

Hoewel zijn ploeg twee keer op voorsprong kwam, stond Sprinkhanen na negentig minuten met lege handen. Bod: ,,Op het eind speelden we met tien man speelden na een rode kaart voor Ted Milder. Die speelde de bal, maar raakte ook zijn tegenstander. Desondanks zetten we Kilder onder druk met tien man en kregen we ook een goede kans op 3-3. Vorige week tegen GSV’38 viel het onze kant op, dat was nu helaas niet het geval.”

Door de nederlaag is lijfsbehoud nog lang niet zeker voor de club uit Nieuw Dijk, die zesde staat. Bod: ,,Daarom hadden we ook gehoopt op een resultaat tegen Kilder. We spelen nog vier duels waarvan drie thuis tegen Loil, Angerlo en Groessen. Een zwaar programma, want we eindigen met een uitwedstrijd tegen Loo. Ik denk dat het in deze klasse pas op de laatste speeldag beslist wordt.”

Zijn collega Marco Rou van Kilder was tevreden. ,,Wij hadden meer de intentie om te voetballen dan Sprinkhanen, dat vooral de lange bal speelde. Respect voor die ploeg, ze zijn er voor blijven gaan. Voetballend vond ik ons beter.”

Op een vijfde plaats zit Kilder de concurrentie op de hielen. Rou: ,,Ik weet niet wat er mogelijk is, we bekijken het van week tot week. Komende wedstrijd spelen we tegen Rijnland, de druk ligt bij hen als ze kampioen willen worden.”

VIJFDE KLASSE B

SVBV-ZZC’20 3-1 (0-1). 0-1 Jeffrey Looman, 1-1 Thijmen Visscher, 2-1 Wietse Knoef, 3-1 Thijmen Visscher.

Het Zelhemse ZZC’20 moest in de topper bij koploper SVBV pas na rust het hoofd buigen. SVBV voert de ranglijst aan met 43 punten uit 18 duels. De ploeg van trainer Henk Bloemers heeft als nummer drie 6 punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. ,,Het is onze eigen schuld dat we verloren”, meende Bloemers. ,,Door twee blunders gaven we het weg. Toch zie ik het nog wel zitten om kampioen te worden, want we moeten nog zeven wedstrijden.”

Doelpuntenmaker Jeffrey Looman was na afloop gebroken. ,,Ik ben er kapot van. We hebben er intens naartoe geleefd. Deze nederlaag slaat nergens op. Het was niet nodig geweest.”

MEC-Lochuizen 2-0 (2-0). 1-0 en 2-0 Jarno Groters.

,,De eerste helft hebben we het verschil gemaakt, toen waren we voetballend ook beter dan Lochuizen”, stelde Bjorn Zweerink, trainer van MEC uit Miste. ,,Na de pauze kwamen we er voetballend niet echt meer uit, maar dat had ook met de wind te maken. Lochuizen speelde opportunistisch en hanteerde de lange bal. Kansen leverde dat niet op, onze keeper heeft niet handelend op hoeven te treden.”

MEC staat op een zesde plaats in de middenmoot.

HMC’17-Halle 2-0 (0-0). 1-0 Tom Tankink, 2-0 Niek ten Have.

Voor de derby in Mariënvelde moesten eerst de doelpalen nog wit worden gemaakt, want supporters uit Halle hadden die blauw geverfd. ,,Dat had nog wel wat voeten in aarde, maar het maakt zo’n derby ook leuk”, reageerde trainer Alexander Esseling van HMC’17 sportief.

Minder leuk vond hij het spel van zijn team. ,,Dat was heel matig van onze zijde. Alleen de eerste tien minuten zetten we goed druk, daarna gingen we mee in het spel van Halle dat vrij hard speelde.”

In de laatste twintig minuten scoorde de thuisploeg twee keer. Esseling: ,,In zo’n wedstrijd tellen enkel de punten. We staan tweede achter SVBV en die komen we nog tegen. We willen SVBV zenuwachtig maken en dat doen we door onze wedstrijden te winnen.”

Paaszaterdag: Halle-SVBV 1-1 (0-1). 0-1 Wietze Knoef, 1-1 Jayden Bulten.

Koploper SVBV had allesbehalve een makkelijke middag in Halle. ,,De eerste helft ging nog gelijk op, maar kwamen zij uit een vrije trap wel op voorsprong”, vatte Baten samen. ,,Na de pauze kwamen we door een heel mooi doelpunt langszij en ook hebben we nog wel kansen op 2-1 gehad. Ik moet mijn ploeg complimenteren voor dit resultaat, we zijn nu al vijf duels ongeslagen. Van de koploper had ik trouwens wat meer verwacht, maar dat kan ook aan ons spel hebben gelegen.”

VIJFDE KLASSE C

RVW-Ajax Breedenbroek 1-6 (1-3). 0-1 en 0-2 Martin Rexwinkel, 0-3 Daan Roes, 1-4 Thijs Keizer, 1-5 Hylke Keizer, 1-6 Tom Reusen.

,,Het was een makkelijke zege en dat had ik niet verwacht”, zei trainer Manfred Graven van Ajax Breedenbroek na de winst in Heelsum. ,,RVW had maar met 3-4 van Elsweide verloren, dus ik had een pittigere wedstrijd verwacht.”

Al snel kwam zijn ploeg op 0-1. ,,Daarna zijn we geen moment in de problemen gekomen. We hebben hard gewerkt, soms waren we nogal slordig aan de bal. Ik denk dat we er nog wel zes hadden kunnen maken.”

De gasten uit Breedenbroek blijven op de tweede plek staan, twee punten achter koploper Elsweide. Graven: ,,Als we de druk op koploper Elsweide willen behouden, mochten we hier geen punten verspelen. Dat hebben we ook niet gedaan.”

NVC-SHE 1-1 (0-1). 1-1 Mark Römer.

NVC uit Netterden keek lange tijd tegen een achterstand aan, maar tien minuten voor tijd werd het alsnog 1-1. ,,Dat was ook wel volgens de verhoudingen”, vond NVC-trainer John Trentelman. ,,Vlak voor het einde kregen we nog een grote kans, maar die redde de keeper van SHE.”

Qua stand is de achtste plaats misschien wel het hoogst haalbare. ,,Voorlopig wel, we begonnen het seizoen goed maar kenden daarna een serie van acht wedstrijden die we niet wonnen", aldus Trentelman. ,,Het verschil is groot, maar enkele speelronden geleden stond Babberich ook nog bij ons in de buurt. Die zijn bezig aan een goede serie en staan nu derde.”

RKPSC-Babberich 2-5 (0-3). 0-1 en 0-2 Bjorn Schoenaker, 0-3 en 0-4 Roy Janssen, 1-4 Sven Wezendonk, 2-4 Job Aarntzen, 2-5 Thijs Hubers.

Trainer Wouter Elbers van RKPSC uit Pannerden was boos. ,,We speelden een beschamende eerste helft, waarin we niets deden wat we hadden afgesproken. Bij rust stonden we al met 0-3 achter.”

In de pauze probeerde Elbers het tij te keren. ,,De wissels hebben er geprobeerd een wedstrijd van te maken. Dat lukte deels, want we kwamen terug tot 2-4. Uiteindelijk verloren we verdiend en hebben we de derde plaats uit handen gegeven.”

Collega Albert Kemperman van Babberich was in zijn nopjes. ,,We speelden de eerste helft heel goed voetbal. Dan zit ik ook als liefhebber op de bank te genieten, misschien vind ik dat nog wel belangrijker dan de score.”

Babberich staat derde. Kemperman: ,,Ik heb een tijd geleden al aangekondigd dat dit het streven was en het is mooi dat we dat gehaald hebben. Maar we zijn nog niet klaar dit seizoen.”

Gelders Eiland-Dierense Boys 5-0 (2-0). 1-0 Thijn van der Ent, 2-0 (pen.) en 3-0 Tom Jansen, 4-0 René Verpoort, 5-0 Wessel Folkersma.

De 5-0 zege was een goede afspiegeling van de verhoudingen in het veld, meende elftalleider Jelle Hugen van Gelders Eiland. ,,Dierense Boys heeft misschien twee kansen gehad, maar onze keeper en verdedigers waren scherp.”

De zege op de hekkensluiter was de eerste na de winterstop voor Gelders Eiland, dat zevende staat. ,,Eerlijk gezegd waren we hier als team ook wel aan toe", aldus Hugen. ,,In de winterstop stonden we nog tweede, daarna speelden we alleen maar gelijk of verloren we. Aan de andere kant is er nog niets verloren, het staat kort bij elkaar in deze klasse. We kunnen nog derde worden.”

