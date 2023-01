Albert Kemperman vertrekt bij Babberich en zegt het voetbal vaarwel

‘Bijvangst’ Abdellatif El Malki is sleutelspe­ler bij MASV, dat komend weekend strijdt voor periodeti­tel

In het kielzog van tweelingbroer Abdelilah stapte Abdellatif El Malki (24) afgelopen zomer over van derdeklasser SML naar MASV. ‘Slechts aanvulling voor de selectie’, klonk het op sportpark Malburgen West, maar de middenvelder is inmiddels onomstreden basisspeler bij de eersteklasser.

23 januari