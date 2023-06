Alle ogen bij GVVV gericht op ‘Boem Boem Burgerking’: ‘Nee, ze hebben me bij SteDoCo niet bedankt voor het presentje’

GVVV kan promotie naar tweede divisie al bijna ruiken na zege op SteDoCo; Sillé is weer de matchwin­naar

GVVV is dicht bij een terugkeer in de tweede divisie. De Veenendaalse club won woensdagavond het eerste finaleduel in de nacompetitie van SteDoCo (1-2) en kan het karwei zaterdag op eigen veld afmaken.