Amateurvoetbal Achterhoek en Liemers: DCS verslaat knap Union, Erix vergoot marge met ZZC'20 na zege op DEO

DOETINCHEM DCS heeft donderdagavond in 2I een knappe zege op Union geboekt. In Zevenaar werd het 3-1 voor de ploeg van trainer Eric van Zutphen. In 3B blijft Montferland laatste, het duel tegen het eveneens in degradatienood verkerende Rheden eindigde donderdagavond in 2-2. Koploper Erix heeft in 5B nu een gat van vijf punten geslagen met nummer twee ZZC'20.

TWEEDE KLASSE I

DCS-Union 2-1 (1-0). 1-0 Jarno Geurds, 2-0 Damir Rovcanin, 3-1 Jasper Jansen.

DCS-trainer Eric van Zutphen vond dat zijn ploeg op basis van de hoeveelheid kansen verdiend had gewonnen. ,,Over de gehele wedstrijd hielden we elkaar goed in evenwicht. En dat is een compliment aan mijn jonge, in opbouw zijnde team. Union heeft namelijk een zeer ervaren elftal. Het was jammer dat we na de 2-0 voorsprong twee grote kansen misten. Nu werd het na de 2-1 nog hectisch in de slotfase. Union had namelijk zondag niet gespeeld en wij waren best wel wat vermoeid. Gelukkig besliste Jasper Jansen de strijd.”

DCS is naar de vierde plek in 2I opgeklommen.

DERDE KLASSE B

Rheden-vv Montferland 2-2 (1-2). 0-1 Cas Bloemers, 0-2 Karsten Wielens.

Montferland begon heel goed aan de degradatiekraker. ,,We startten als een raket”, aldus vv Montferland-trainer Ruud Pastoor. ,,Binnen een kwartier stonden we al met 0-2 voor. Net voor rust kregen we een domper toen Rheden tegen scoorde. Acht minuten voor tijd werd het uit een standaardsituatie 2-2. Ik vond het gelijkspel wel terecht. We staan onderaan in 3C met een punt achterstand op Rheden. Het blijft spannend, maar gelukkig komen we ze nog een keer tegen.”

VIERDE KLASSE C

‘t Peeske-Meddo 4-1 (2-1). 0-1 Jesse Kersten, 1-1 en 2-1 Roy Bouwman, 3-1 en 4-1 Jonathan Martina.

’t Peeske-trainer Frank Burgers was opgelucht dat zijn team na enkele weken weer eens won. ,,We begonnen onrustig en liepen na een kwartier achter de feiten aan.”

Door een lucky goal en een vrije trap in de kruising van Roy Bouwman werd de achterstand omgebogen tot een voorsprong. Burgers: ,,Doordat veel keepers geblesseerd waren, stond Lars Bobbink van het vierde in het doel. Hij deed het voortreffelijk. Hij hield heel veel ballen eruit.”

Meddo zette in de tweede helft veel druk, maar kort voor tijd bracht Martina met twee doelpunten de thuisclub in rustiger vaarwater.

VIERDE KLASSE D

GSV’38-Sprinkhanen 2-0 (1-0). 1-0 Daan Witjes, 2-0 Bryan van Brenk.

,,Ik ben blij dat deze inhaalwedstrijd nu gespeeld is”, stelde trainer Klaas Vermeulen van GSV’38. ,,Nu staan we namelijk weer gelijk in het aantal gespeelde wedstrijden met andere ploegen, en zijn we door de winst gestegen naar de vijfde plaats.”

Zijn ploeg won verdiend, meende de oefenmeester in Giesbeekse dienst. ,,Sprinkhanen speelde erg fysiek en hanteerde de lange bal, dat is hun strijdwijze. Wel vond ik ze af en toe over de rand spelen. Uiteindelijk heeft het voetbal van ons gewonnen, al hadden we het ons makkelijker kunnen maken door vaker te scoren.”

VIJFDE KLASSE B

Erix-DEO 3-1 (1-0). 1-0 Dennis van de Geest, 2-1 Juup te Woerd, 3-1 Viggo te Woerd.

Erix heeft de koppositie in 5B versterkt door een zege op DEO. ,,Het was een knokwedstrijd met veel duels", vatte trainer Mick Hermsen van Erix samen. ,,Ik denk dat we verdiend gewonnen hebben, maar DEO heeft het ons goed lastig gemaakt. Het had ook zomaar 1-1 kunnen worden.”

De laatste twee treffers vielen in de laatste tien minuten. ,,Maar hoe we de punten binnengehaald hebben, daar praat hier niemand meer over. ik ga met een lekker gevoel de Pasen in, en ik denk de rest van de vereniging ook.”

Door de zege nam de Lieveldse thuisploeg een voorsprong van vijf punten op achtervolger ZZC’20.