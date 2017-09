Amateurvoetballers minder snel geschorst

'Yes, eindelijk doen ze er iets aan.' Het was de reactie van Jonathan Goosen op Facebook, kort nadat de KNVB de wijzigingen in het kaartensysteem bekend had gemaakt. Voor de verdediger van de Aaltense hoofdklasser AZSV zijn de meeste nieuwe regels een uitkomst. Maar wat verandert er allemaal?

Vijf keer geel is toekijken

Voetballers vanaf de hoofdklasse tot en met de laagste regionen werden voorheen na hun vierde gele kaart voor het eerst geschorst. Daarna betekende iedere prent een wedstrijd toekijken. Dat verandert, want vanaf heden levert de vijfde kaart het eerste duel schorsing op. De tweede uitsluiting volgt na de zevende prent, de derde na de negende en daarna na iedere kaart.

,,Veel eerlijker, de verschillen met het betaald voetbal waren veel te groot. In de hoofdklasse spelen we ook gewoon dertig wedstrijden, dan loop je als verdediger een groot risico tegen schorsingen aan te lopen. Zeker omdat kaarten soms wel erg makkelijk worden gegeven'', vindt Goosen, afgelopen seizoen kort na de winterstop voor het eerst geschorst. ,,Toen stond ik vervolgens iedere week op scherp. Daar kan je eigenlijk geen rekening mee houden, maar je kunt je weinig permitteren.''

Geel/rood: geschorst

Voetballers die in één wedstrijd tweemaal een gele kaart ontvangen, worden in het nieuwe seizoen direct voor één duel uitgesloten. De geel/rode kaart telt niet mee voor het registratiesysteem.

Volledig scherm AZSV-voetballer Jonathan Goosen. Goosen: ,,Ik ben er afgelopen seizoen twee keer uitgestuurd na twee gele kaarten. Twee keer zeer discutabel. Nu levert dat meteen een schorsing op. Voordeel is wel dat de kaarten niet blijven staan.''

Beker en competitie 'los'

Volledig scherm WNC-voetballer Nick Vijlbrief (2). © Raphael Drent Competitie en beker worden van elkaar losgekoppeld. Na twee gele kaarten in een bekerwedstrijd volgt een schorsing van één duel in het bekertoernooi en dus niet in de competitie. En andersom geldt dat ook. Alleen een directe rode kaart in het bekertoernooi telt mee als schorsing voor de competitieduels. ,,Nadeel is dat je een schorsing uit de competitie niet meer kan wegspelen in de beker'', beseft Nick Vijlbrief, middenvelder van de Waardenburgse eersteklasser WNC.

,,Maar ik snap het wel. Wat dat betreft ben ik wel blij met de extra speling die er nu is. Vorig seizoen pakte ik in de competitie zeven gele kaarten, dat leverde me vier schorsingen op. Met het nieuwe systeem zou het me slechts twee keer een uitsluiting opleveren. Ik ben een speler die in het veld het randje opzoekt en ook nog weleens zijn mond opentrekt.''

Nacompetitie: schone lei

Volledig scherm MASV-trainer John van Beukering. © Erik van 't Hullenaar Voor de nacompetitie geldt vanaf dit seizoen een afzonderlijk systeem. Alle voetballers beginnen het toetje op 'nul' en worden bij hun tweede gele kaart voor één wedstrijd geschorst.

Een goede zaak, vindt MASV-trainer Jhon van Beukering. Hij miste afgelopen seizoen tijdens de nacompetitie veel basisspelers. ,,Als je ziet hoe makkelijk kaarten soms worden gegeven, dan is het niet gek dat aan het einde van het seizoen bijna iedereen op scherp staat. En dan worden de prijzen verdeeld'', stelt Van Beukering. ,,Gelukkig heeft het ons niet opgebroken en zijn we naar de derde klasse gepromoveerd, maar ik denk dat alle trainers en voetballers wel blij zijn met deze nieuwe regels.''

Registratiesysteem is nu voor alle amateurs hetzelfde

Met de versoepeling van het tuchtsysteem geeft de KNVB gehoor aan de wens van amateurverenigingen. Trainers, spelers en bestuurders klaagden de afgelopen seizoenen steen en been over de grote verschillen in de registratiesystemen tussen de amateur- en betaald voetbaltak. Voetballers in de ere- en eerste divisie worden na hun vijfde en tiende gele kaart voor één duel geschorst. Voor de hogere amateurs (tweede en derde divisie) gold afgelopen seizoen de staffel van vijf, zeven en negen kaarten. ,,Nu geldt voor alle amateurs hetzelfde tuchtsysteem. Van de tweede divisie tot en met het laagste niveau zijn de regels gelijk. Doel is om meer aansluiting te vinden met het betaald voetbal'', laat een woordvoerder van de KNVB weten.