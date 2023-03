Angeren juicht en treurt in derby tegen GVA: ‘We zouden in feeststemming moeten zijn, maar dit drukt de stemming behoorlijk’

Bij VIOS is de rechtsback op de rechtsbui­ten­plek de koning van de assist: ploeg wint degradatie­kra­ker

VIOS’38 heeft afstand genomen van de gevarenzone. De voetballers uit Beugen waren donderdagavond met 3-1 te sterk voor concurrent EWC’46 uit Well, dat in de vierde klasse H op een degradatieplaats staat. Het gat tussen VIOS en EWC is nu zeven punten.