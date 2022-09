Angerlo Vooruit heeft geen kind aan Gelders Eiland

Meest opzienbarende was nog het van het veld lopen van Syb Roording van Angerlo Vooruit. De speler was de coaching vanaf de bank beu en verliet in de zeventigste minuut bij een 4-0 stand het veld terwijl de bal nog in het spel was. ,,Dat hoort natuurlijk niet”, erkende trainer Herko Engelsman van Angerlo Voortuit na afloop. ,,Meteen na afloop heeft hij al sorry gezegd. Wij willen aan de kant hem helpen, maar soms moet een speler even op de lip bijten en na afloop hierop terugkomen. Tegen Gelders Eiland is balverlies niet meteen dodelijk, in de competitie kan het cruciaal zijn. Aan de andere kant moeten wij ons afvragen of we op de best mogelijke manier coachen.”