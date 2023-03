Angerlo Vooruit heeft geen last van SC Doesburg (4-1)

‘Mister Steekpass’ Anass Aamri schiet de ballen er nu zelf in bij TEC

Zet een zaalvoetballer op een knollenveld en de meeste dingen mislukken, maar Anass Aamri bewees in TEC’s degradatiekraker tegen OFC het tegendeel. De uitblinker had een groot aandeel in de 4-0 zege van de Tielse ploeg.