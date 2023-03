Armand Mannen keert als assistent-trainer terug bij Bennekom

De 59-jarige Mannen speelde in de jaren ‘80 voor FC Wageningen. Hij besloot zijn loopbaan als speler bij Bennekom, waar hij acht seizoenen voor uitkwam. Als hoofdtrainer was hij voornamelijk werkzaam in de Wageningse contreien, onder meer bij ONA'53 en WAVV. Ook was hij actief bij TEC en momenteel als jeugdtrainer bij De Graafschap Onder 16.