Arno Heersink na dit seizoen weg als trainer SC Varsseveld

Heersink en de spelersgroep - Varsseveld staat momenteel tiende in 2H - vinden het na drie jaar tijd voor een nieuw gezicht voor de groep. ,,De afgelopen weken hebben we geëvalueerd. In overleg met het bestuur heb ik besloten na dit seizoen te stoppen", zegt Heersink. ,,We hebben samen met deze groep belangrijke stappen gemaakt. Ik hoop deze drie jaar nu goed af te ronden.”

,,Arno heeft echt goed werk geleverd, heeft veel jeugd ingepast in de selectie, de afgelopen jaren", stelt Bjorn Heezen, bestuurslid technische zaken bij Varsseveld. ,,Voor de volgende stap kan een nieuw gezicht wellicht helpen. Als bestuur zijn we hierin vooral volgend. Aan de andere kant is het ook jammer. Arno is een echte clubman en kent de vereniging tot in de haarvaten.”