AVW’66 heeft hulp nodig, DCS zweet peentjes

AVW’66 moet zelf in Velp zaterdagmiddag winnen bij de gedegradeerde hekkensluiter DVOV. Dat lijkt geen onmogelijke opgave, maar dan nog is deelname aan de nacompetitie niet zeker. Wel als nummer twee Twello SV wint in Eefde en de tweede periodetitel pakt. Dan is plek vier in de eindstand goed voor een ticket voor de nacompetitie.

De vraag is of Twello SV, al zeker van de tweede plek en vrij in de eerste ronde van het toetje, nog wel alles uit de kast haalt. Wint niet Twello SV de tweede periodetitel maar Be Quick Zutphen, dan moet AVW’66 als derde eindigen. Dat kan, maar dan is een zege van kampioen FC Zutphen op bezoek bij nummer drie Oene vereist.

OBW

In de tweede klasse H van het zondagvoetbal zijn de Zevenaarse clubs OBW en DCS nog niet veilig. OBW gaat in Malden maandag op bezoek bij Union en wordt bij een gelijkspel of nederlaag én een zege van DIO'30 op het gedegradeerde Spero achterhaald door de nummer negen DIO'30 uit Druten. De nummer negen moet de nacompetitie om degradatie in.

Wint OBW van Union en wint DIO’30 ook, dan zal het al uitgespeelde DCS peentjes zweten. Indien Varsseveld dan thuis ook nog minimaal een punt pakt tegen Beuningse Boys, daalt DCS van plek zes naar negen. De ploeg van trainer Eric van Zutphen, die enkele weken geleden dacht veilig te zijn, speelt dan om degradatie.

Babberich

In de vijfde klasse C zijn er nog drie Liemerse gegadigden voor twee nacompetitieplekken: Gelders Eiland, SDZZ en Babberich. SDZZ en Gelders Eiland treffen elkaar maandag om 14.00 uur op De Griethse Poort in Zevenaar. Gelders Eiland heeft aan een gelijkspel voldoende om zich te plaatsen voor het toetje.

Babberich speelt thuis tegen RKPSC uit Pannerden en moet winnen op De Buitenboom om de nacompetitie te halen.