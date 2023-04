AVW’66 verliest weer met nipt verschil en ZZC'20 speelt 'schandalige’ eerste helft

DERDE KLASSE E

AVW"66-Twello 2-3 (0-1). 1-2 Robin van Otegem, 2-2 Roy Wittens.

,,Het was weer hetzelfde verhaal", sprak trainer Jan Oosterhuis van AVW'66. ,,Wij hadden al drie of vier kansen gehad en bij de eerste de beste kans voor hen was het meteen 0-1.”

Na rust kwam de thuisclub nog wel terug tot 2-2. ,,Toen was het daarna echt wachten op de 3-2 voor ons, maar een jongen van Twello schoot die bal vanaf de zijlijn en het was ineens een doelpunt. Hij weet waarschijnlijk nu nog niet hoe hij dat deed.”

En weer verloor AVW'66 dus met het kleinst mogelijke verschil, iets dat dit seizoen al veel vaker gebeurde. Oosterhuis: ,,Maar verliezen is verliezen, ook als het verschil klein is, helaas.”

AVW'66 zakte naar de vijfde plaats.

DVOV-ZZC’20 2-1 (2-0). 2-1 Frank Lubbers.

De gasten uit Zelhem beleefden een beroerde middag. ,,We hebben een schandalige eerste helft afgeleverd", sprak trainer Henry Golstein foeterend. ,,De thuisploeg heeft twee kansen gehad voor de pauze, en ze waren allebei raak. Na de rust hebben ze geen kans meer gehad, en wij heel veel.”

Onderuit gaan bij de hekkensluiter, het doet het op de negende plaats staande ZZC'20 geen goed. ,,Ik denk echt dat het onderschatting is. Je kunt dan praten wat je wil, maar dat krijg je er niet uit. Als we hadden gewonnen, waren we op drie punten van de tweede plaats gekomen.”

VIERDE KLASSE H



Helios-FC Winterswijk 5-1 (3-0). 3-1 Quinten Wiggers.

De gasten leden een verdiende nederlaag in de ogen van trainer Dirk Feege van FC Winterswijk, nummer tien in deze klasse. ,,Toch had er voor ons meer ingezeten als we wat slimmer hadden gespeeld", meende de oefenmeester. ,,We hebben enkele doelpunten namelijk echt weggegeven. Dat moet je niet doen tegen de koploper.”