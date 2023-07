AWC begint landelijk bekeravontuur tegen Staphorst

AWC speelde afgelopen seizoen in de vierde divisie en promoveerde via de nacompetitie naar de derde divisie. Alle clubs op dat niveau zijn automatisch geplaatst voor de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Staphorst eindigde afgelopen seizoen in de middenmoot van de derde divisie A. Beide clubs komen elkaar in competitieverband niet tegen. AWC is voor komend seizoen ingedeeld in de derde divisie B.