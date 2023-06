AWC houdt na ‘brilletje’ zicht op finale nacompetitie

Trainer Camiel Jager kon zich vinden in het ‘brilletje’. ,,Het doelpuntloze gelijke spel geeft de verhoudingen deze avond aardig weer’’, zei Jager. ,,Het begin was van onze kant aftastend, daarna hadden we het aardig staan. En kregen we in het vervolg ook een paar kansjes. Net als RKAVV. Maar echt gevaarlijk werd het eigenlijk nooit. Ook daarom klopt de uitslag wel.’’

AWC eindigde dit seizoen als negende in de vierde divisie B, RKAVV als tweede in de vierde divisie A, op slechts een punt van kampioen Hoogeveen. De grote verschillen op de ranglijsten waren volgens Jager in het veld niet terug te zien. Hij kijkt dan ook met vertrouwen uit naar de return, zondag in Leidschendam. Dat daar kunstgras ligt, is volgens de coach ook al geen probleem. ,,We trainen daar in de winter zelf ook altijd op. Bovendien hebben we een vrij technische ploeg.’’