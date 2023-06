AWC met eigen jeugd naar hoogtepunt in clubgeschiedenis

KNVB haalt ‘onsportief’ Barend­recht uit nacompeti­tie; TEC speelt nu in eerste ronde tegen SteDoCo

Niet Barendrecht, maar SteDoCo wordt de tegenstander van TEC uit Tiel in de eerste nacompetitieronde om een plek in de tweede divisie. Barendrecht krijgt vier punten in mindering en kan daarom een terugkeer naar het hoogste niveau in het amateurvoetbal vergeten. Dat heeft de tuchtcommissie van de KNVB aan de clubs laten weten.