AZSV, DZC’68 en Grol volgende week donderdag al in actie in beker

Koploper GVVV loopt zich stuk op ex-doel­man Jansen en Sparta Nijkerk: 0-0

Twee weken geleden was GVVV in het KNVB-bekerduel met 1-0 te sterk voor Sparta Nijkerk. Dinsdagavond stonden beide teams in de competitie opnieuw tegenover elkaar en speelde de Veenendaalse club, koploper in de derde divisie, met 0-0 gelijk tegen de Nijkerkers.

5 oktober