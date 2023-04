AZSV en DZC’68 in mineur, Terborg degradeert naar vijfde klasse

Het Aaltense AZSV speelde in de ogen van trainer Dave de Jong een goede wedstrijd, maar keek na 40 minuten wel tegen een 3-0 achterstand aan. ,,We gaven de tegendoelpunten weg. Bij de 1-0 geven we een vrije trap weg op een plek waar dat niet nodig is en die bal was in mijn ogen niet onhoudbaar. De 2-0 was een te korte terugspeelbal en bij de 3-0 verdedigden we niet goed. Zelf hebben we wel acht kansen gehad, DHSC drie.”