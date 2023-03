AZSV grijpt strohalm, zeges voor AVW’66, ZZC’20 en FC Winterswijk

Het Aaltense AZSV behaalde in Steenwijk een klinkende overwinning. De ploeg van trainer Dave de Jong blijft op de zesde plek staan (37 punten), maar de achterstand op de nummers twee (Swift en Genemuiden) is nog maar drie punten.

AZSV zat na de deceptie in de competitie tegen WV-HEDW (1-2 verlies) en de uitschakeling tegen Viod in de Achterhoek Cup in Steenwijk al snel op rozen. Rik van der Eerden zette de Aaltenaren met twee treffers snel op 0-2 en die voorsprong kwam niet meer in gevaar. In het laatste slotkwartier zorgden Niek te Veluwe en wederom Van Eerden voor de 0-4 eindstand.