AZSV haalt uit tegen CSV Apeldoorn; eerste goal Wout Blasman bij DZC’68

AZSV heeft zaterdagmiddag uitgehaald in de vierde divisie B, de ploeg uit Aalten versloeg CSV Apeldoorn met 5-0. Een niveau lager won DZC’68 met 2-1 van concurrent LRC.

VIERDE DIVISIE B

AZSV-CSV Apeldoorn 5-0 (1-0). 1-0 en 2-0 Chris Verheul, 3-0 Rik van der Eerden, 4-0 Siep Rompelaar, 5-0 Rik van der Eerden.

,,Een heel goede en een mooie wedstrijd”, vatte trainer Dave de Jong van AZSV samen. ,,De eerste twintig minuten waren beide ploegen gelijkwaardig, maar daarna waren wij strijdvaardiger en werden we met de 1-0 beloond.”

Na de pauze startte AZSV sterk. ,,We gingen als de brandweer en kwamen ook op 2-0. Het geloof was weg bij CSV en toen ze na een rode kaart ook nog eens met tien spelers stonden, was het gedaan. Dit geeft ons vertrouwen naar de komende wedstrijd.”

AZSV staat op een zesde plaats.

EERSTE KLASSE D

DZC’68-LRC 2-1 (0-1). 1-1 Wout Blasman, 2-1 Thomas Kleinlugtebeld.

Tegen concurrent LRC beet DZC’68, dat vierde staat, goed van zich af. ,,We hebben ze bij de strot gegrepen en een goede wedstrijd gespeeld”, meende trainer Jos van der Veen. ,,De score had hoger uit kunnen vallen want we hebben de nodige kansen onbenut gelaten.”

Bij de thuisclub maakte Wout Blasman na langdurig blessureleed zijn rentree. Van der Veen: ,,HIj had eerst last van een hersenschudding en later een hamstringblessure. Nu scoorde hij voor de ons de gelijkmaker.”

DERDE KLASSE E

AVW’66-Oene 1-1 (1-0). 1-0 Mohamed Ettajiri.

De thuisclub speelde voor de pauze oogstrelend voetbal, maar zag dat slechts beloond met een minieme voorsprong. Na de pauze leidde een moment van onachtzaamheid de gelijkmaker in. AVW’66 kreeg veel kansen, maar verliet met een kater het veld. ,,Wij gingen na de 1-1 ook iets minder spelen, en zij geloofden er weer in. Toch kregen we nog een aantal 100 procent-kansen”, stelde trainer Jan Oosterhuis van de Westervoortse derdeklasser, die op een vierde plaats staat op de ranglijst.

Sportclub Eefde-ZZC’20 2-2 (1-0). 2-1 Niels Wassink, 2-2 Frank Lubbers.

,,Het was een grote schoppartij, die lui maakten overtredingen waar de scheidsrechter wel meer tegen op had mogen trainen", gaf trainer Henri Golstein van ZZC'20 zijn ongezouten mening. ,,Voetballend waren we veel beter, maar zij maakten veel overtredingen.”

Golstein roemde zijn ploeg, die nu op plaats zeven staat. ,,De jongens hebben hard gewerkt en zijn heel goed teruggekomen tot 2-2.”

VIERDE KLASSE H

Koninklijke UD-Terborg 2-2 (1-1). 1-1 en 2-2 Siemen Kaak.

,,Dit was de slechtste wedstrijd in 2,5 jaar”, meldde trainer Vincent Selhorst van Terborg. Zijn ploeg maakte tot twee keer toe een achterstand ongedaan, maar wist niet te winnen van de nummer voorlaatst van de ranglijst. Terborg blijft door de remise op de tiende plaats.

Harfsen-FC WInterswijk 2-0 (0-0).

,,De eerste helft waren we beter, maar maakten we weer de kansen niet af”, sipte trainer Dirk Feege van FC Winterswijk, dat hekkensluiter blijft. ,,Dat terwijl we echt vier goede kansen hebben gehad die er gewoon in moesten.”

Na de pauze was het meer gelijkwaardig. Feege: ,,Door een foutje bij ons achterin kwamen zij op 1-0. Daarna speelden we alles of niets en werd het vlak voor tijd nog 2-0.”