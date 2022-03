AZSV is bezig aan een indrukwekkende serie

Volledig scherm AZSV-trainer Dave de Jong. © Theo Kock

,,Vier weken geleden stonden we er nog heel anders voor", zegt AZSV-trainer Dave de Jong, die zaterdag met zijn ploeg naar nummer vijftien ONS Sneek afreist. ,,Toen stonden we nog in de buurt van Sneek en moesten we naar beneden kijken.”

Inmiddels staat AZSV, na zeges op De Dijk, HZVV, Volendam en NSC Nijkerk, op een keurige vijfde plaats in de hoofdklasse B met 27 punten. ,,Maar wij moeten elke week alles geven", stelt De Jong. ,,Dan zijn we heel lastig te verslaan. ,,ONS Sneek heeft een goed voetballende ploeg, maar is fysiek niet zo sterk. En dat zijn wij wel. Daar moeten we ook ons voordeel uithalen. Ik weet niet precies wat ik van hen kan verwachten. Hun trainer Jan Vlap is opgestapt. Dat zou Sneek ook energie kunnen geven.”

Bij een vijfde overwinning op rij mag AZSV stiekem gaan denken aan de tweede periodetitel. De Jong: ,,Volgende week spelen we thuis tegen koploper Urk. Als we van Sneek winnen, zou dat wel een heel mooi affiche zijn. Dan hoop ik dat Aalten uitloopt voor die wedstrijd.”

Longa'30

Longa'30 speelt zondag de derde wedstrijd in acht dagen, thuis tegen AWC uit Wijchen. Na het teleurstellende verlies bij hekkensluiter Moerse Boys (2-1) volgde er woensdagavond een 1-1 gelijkspel in de derby tegen RKZVC. ,,Het wordt punten sprokkelen de komende tijd, zeker als we zoveel afwezigen hebben", zegt trainer Dennis van Toor van de Lichtenvoordenaren. ,,Tegen AWC mis ik Thom Berendsen, Tim Bader, Rolf Kruip en Luuk Doppen sowieso. Uit wonnen we met 5-2 van AWC, maar dit ging niet makkelijk. We trokken die wedstrijd pas naar ons toe toen zij met tien kwamen te staan. AWC heeft na de winter gewonnen van koploper Baronie en dat doe je niet zomaar.”

Silvolde

Silvolde treft zondag op De Munsterman OJC Rosmalen, de nummer twee op de ranglijst. De tegenstander uit Brabant speelde de wedstrijd van afgelopen woensdag bij Orion niet uit. Bij een 3-0 achterstand ontstond er op de tribune in Nijmegen een vechtpartij tussen spelers van OJC en Orion-supporters. Scheidsrechter Lodeweegs staakte daarop de wedstrijd.