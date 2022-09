AZSV komt niet verder dan 0-0 bij Buitenpost

,,We hadden de winnende ploeg moeten zijn, maar hebben het aan onszelf te wijten dat we dat niet zijn", meende De Jong na afloop. ,,We hebben drie à vier situaties gehad waarin we hadden kunnen scoren. Zij hebben welgeteld een bal hoog over gekopt.”



AZSV speelde geen beste wedstrijd, aldus De Jong. ,,Het was matig, aan de bal maakten we verkeerde keuzes. We dribbelden soms te lang met de bal en voor het doel was de bezetting ook niet altijd goed. Ik vond ons wel iets beter dan Buitenpost, maar we hebben te weinig kansen gecreëerd.”