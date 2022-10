AZSV lijdt pijnlijk verlies bij Flevo Boys, DZC’68 in kopgroep na winst op Nivo Sparta

,,Ik ben hier goed ziek van", zei trainer Dave de Jong van het Aaltense AZSV. ,,We hadden deze wedstrijd zeker niet hoeven verliezen. We kregen in de eerste helft een strafschop tegen uit een omschakelmoment. Tom te Veluwe kreeg de bal per ongeluk op zijn hand en de scheidsrechter legde de bal op de stip. Daarna hebben we een fase best goed gevoetbald en ook kansen gekregen. In de laatste minuut schoot Joost Rasing nog alleen voor hun keeper over. Al moet ik wel zeggen dat onze keeper Guus Vaags ons ook een aantal keren heeft gered.”