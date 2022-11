AZSV lijdt ruime nederlaag bij DETO, AVW'66 wint nipt en Terborg gaat in eerste thuisduel van het seizoen onderuit

DOETINCHEM AZSV maakt een pas op de plaats in de vierde divisie B, de ploeg uit Aalten verloor zaterdagmiddag met 4-1 van DETO in Vriezenveen. Door de nederlaag staat de ploeg van trainer Dave de Jong nu op een zesde plaats. AVW'66 won met 1-2 en blijft in 3E op een derde plaats staan.

VIERDE DIVISIE B

DETO-AZSV 4-1 (2-1). 0-1 Chris Verheul, 1-1 Kay Wesselink, 2-1 Melvin Degenaar, 3-1 Hoeseb Yakob, 4-1 Bas Postma.

Na de 0-3 nederlaag tegen Huizen vorige week, verloor AZSV deze week van DETO. In Vriezenveen kwam AZSV al na vijf minuten op voorsprong, maar nog voor de pauze boog de thuisclub die achterstand om in een voorsprong. ,,We begonnen met prima spel en waren daarna niet bij machte om het DETO op het middenveld moeilijk te maken", gaf trainer Dave de Jong van AZSV aan.

,,In de eerste periode na rust was ons spelaandeel groter. In de jacht op de gelijkmaker met een extra spits werden we vervolgens twee keer in de counter geslagen. Misschien waren we daar te naïef in. In de laatste tien minuten had DETO ook nog vaker kunnen scoren. We zitten even in de hoek waar de klappen vallen.”

Op de ranglijst neemt AZSV nu de zesde plaats in.

EERSTE KLASSE D

DTS'35-DZC'68 1-1 (0-1). 0-1 Noë Bokila, 1-1 Evert Palm.

In het duel tegen concurrent DTS'35 kwam DZC’68 niet verder dan een remise. Daardoor blijft de Doetinchemse ploeg op een vierde plaats staan. ,,Een gelijkspel tekent de verhoudingen. We hadden een iets ander strijdplan en dat heeft goed uitgepakt", meende trainer Jos van der Veen van DZC'68. ,,Beide doelpunten vielen uit standaardsituaties, dat is iets wat je in deze competitie niet vaak ziet."

Van der Veen was blij met het punt in Ede. ,,Bij DTS'35 een gelijkspel halen is gewoon een goed resultaat. We speelden goed in de organisatie en waren geconcentreerd. DTS'35 vond ik vorig seizoen de best voetballende ploeg in deze klasse, dat hebben we vandaag goed aangepakt.”

DERDE KLASSE E



Eerbeekse Boys-AVW’66 1-2 (1-1). 0-1 Shewar Ali, 1-1 Nick Obma, 1-2 Mohamed Ettajiri.

AVW'66 uit Westervoort blijft op de derde positie staan in de derde klasse E. De ploeg behaalde een nipte zege in Eerbeek. ,,Het ging wel moeizaam”, erkende trainer Jan Oosterhuis van AVW'66. ,,Zij speelden erg agressief en daar hadden we in mijn ogen best wat moeite mee. Na de pauze gingen we daar iets beter mee om.”

Oosterhuis erkende dat het een benauwde zege was. ,,Ik vond ons wel de betere ploeg, maar een gelijkspel was niet raar geweest. Als er echter een ploeg recht had op de zege, dan waren wij het wel.”

ZZC'20-Teuge 1-1 (1-0). 1-0 Xavi Schieven, 1-1 Marco Bouwmeester.

,,De eerste helft waren we veel beter en verzuimden we vaker de trekker over te halen", vatte trainer Henri Golstein van ZZC'20 samen. ,,Na de pauze gingen zij anders spelen, gooiden ze meer fysiek spel in de strijd. Dat resulteerde in de 80ste minuut in de 1-1. Ik vond het onnodig deze nederlaag, maar gezien de verhoudingen na rust is het wel terecht.”

VIERDE KLASSE H

Terborg-Harfsen 1-2 (0-1). 0-1 Ruben Wassink, 1-1 (e.d.) Thijs Wassink, 1-2 Wilbert Besselink.

De thuisclub speelde na de engerlingenplaag die de velden in Terborg teisterde nu de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, en deed dat niet onverdienstelijk. De gasten waren voor rust de betere ploeg, na rust kwam Terborg beter voor de dag. Daarbij hielp het dat het met Gijs Wormskamp een keeper in het doel had, iets dat dit seizoen lang niet altijd het geval was. ,,Dan zie je meteen wat voor een verschil dat maakt in de moraal bij de spelers", meende trainer Vincent Selhorst van Terborg. ,,Jammer dat we vandaag niet beloond zijn, maar ik denk dat we dit seizoen echt nog wel een rol van betekenis kunnen spelen.”

FC Winterswijk-GFC 1-3 (1-1). 0-1 Tim Wassink, 1-1 Michel Overbeek, 1-2 en 1-3 Tim Wassink.

,,Ik word er langzamerhand een beetje moedeloos van ", merkte trainer Dirk Feege van FC Winterswijk op. ,,De jongens doen echt wel hun best. We waren ook beter, en tot de 75ste minuut was er niets aan de hand. Toen maakten we een foutje dat werd afgestraft, stond het ineens 1-2.”

Dat was meteen ook het verschil meende Feege. ,,Onze foutjes worden wel afgestraft en de fouten die wij afdwingen, die straffen we niet af.”