AZSV maakt het Genemuiden lastig, maar wint niet

GENEMUIDEN - De Aaltense zaterdaghoofdklasser AZSV heeft donderdagmiddag in de hoofdklasse B met 3-2 van Genemuiden verloren. Halverwege stond Genemuiden met 1-0 voor.

,,We hebben het Genemuiden heel lastig gemaakt en ik denk dat ze uiteindelijk de handjes dicht mogen knijpen", zei trainer Dave de Jong van AZSV, de nummer zes in de hoofdklasse B. Kort na de pauze werd het 2-0 voor Genemuiden. ,,Toen zijn we anders gaan spelen, met vier man in de voorhoede", verklaarde De Jong. ,,Ook heb ik vier keer gewisseld in de 60ste minuut.”

Dat zorgde voor nieuwe energie bij de Aaltenaren, die via Max Rensing op 2-1 kwamen. De Jong: ,,Daarna kregen we een strafschop tegen die nergens op sloeg. Ik had het gevoel dat we een beetje tegen twaalf man speelden vandaag.”

Na de benutte strafschop (3-1) zette AZSV vol aan. De Jong: ,,We waren alleen nog maar aan het aanvallen, en speelden ook nog eens prima voetbal. We kwamen op 3-2 door een benutte strafschop van Rik van der Eerden. Al met al een prima wedstrijd waarin we meer hadden verdiend”, wees de trainer met de beschuldigende vinger naar scheidsrechter Van der Vrande.

Bram Rensing en Jonathan Goosen maakten na blessureleed hun rentree in de hoofdmacht van AZSV.