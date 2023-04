AZSV niet voorbij Flevo Boys; Aaltenaren zien concurrenten weglopen

AZSV speelde vanwege de overvloedige regenval niet op het hoofdveld, maar op het bijveld van kunstgras. In de stromende regen - en in een troosteloze ambiance - stond de 1-1 eindstand halverwege al op het scorebord. ,,We hebben voor aanvang van het seizoen aangegeven uit te wijken naar kunstgras", aldus trainer Dave de Jong van AZSV. ,,Dat is wat anders dan op het hoofdveld spelen, maar het mag geen excuus zijn.”

Flevo Boys opende al in de zesde minuut via Aran Nijboer de score, maar Bram Rensink zorgde in de zestiende minuut voor de 1-1. Diezelfde Rensink moest snel daarna geblesseerd van het veld en werd vervangen door Erwin Nieuwboer, die in oktober 2020 voor het laatst in de hoofdmacht had gespeeld.