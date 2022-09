AZSV speelt goed maar scoort weer niet, oorwassing voor FC Winterswijk, DZC'68 verspeelt kostbare punten

DOETINCHEM AZSV kent qua resultaten een matige seizoenstart. De ploeg leed zaterdagmiddag de tweede nederlaag (1-0), maar daarnaast kwam de Aaltense formatie weer niet tot scoren, voor de vierde keer in vijf duels.

VIERDE DIVISIE B

Eemdijk-AZSV 1-0 (0-0). 1-0 Jesper van Dalen.

Door de nederlaag bij Eemdijk daalt AZSV naar de twaalfde plaats op de ranglijst. Ook betekende de 1-0 dat AZSV de maand september besluit zonder ook maar een competitiedoelpunt te hebben gescoord. In vijf competitieduels werd tot nu toe alleen op 27 augustus tegen Berkum gescoord (2-0). ,,Maar daar maak ik me geen zorgen over, die zijn er pas als we geen kansen krijgen”, reageerde trainer Dave de Jong van AZSV.

,,We hebben vandaag een prima eerste helft gespeeld, het was denk ik toch een van onze betere wedstrijden dit seizoen. Een zondagsschot dat stijf in de kruising verdween betekende de 1-0. Daarna gingen we achterin een op een spelen en kregen we ook wel kansen, maar helaas scoorden we niet.”

EERSTE KLASSE D

DZC’68-Almkerk 1-1 (1-0). 1-0 Thomas Kleinlugtebeld, 1-1 (pen.)

DZC’68 heeft de eerste competitiewedstrijd in 1D met 1-1 gelijkgespeeld. Teleurstelling overheerste bij de Doetinchemmers, nadat de gasten van Almkerk in de slotminuut langszij waren gekomen.

De Doetinchemse thuisclub begon sterk aan de thuiswedstrijd. Al in de tweede minuut opende Thomas Kleinlugtebeld de score na een schitterende pass van Noë Bokila. DZC’68 speelde een prima eerste helft die het ook met een voorsprong afsloot.

Na de pauze haalde trainer Jos van der Veen verdediger Robin Faber, die al geel op zak had, naar de zijkant. Nadat hij was gewisseld, schold deze de arbiter uit en kreeg hij direct rood. De 1-1 kwam op een domme manier tot stand. De thuisclub had een vrije bal en verspeelde die, waarna in de daaropvolgende aanval Almkerk een strafschop kreeg. ,,Dit zijn twee dure verliespunten”, meende ook Van der Veen. ,,We hadden deze zege over de streep moeten trekken.”

Luuk Niesland keepte bij DZC’68. Hij heeft zijn overschrijving naar Silvolde ingetrokken en maakte een verdienstelijk debuut.

DERDE KLASSE E

ZZC'20-AVW'66 2-1 (0-1). 0-1 Mike Teeuw, 1-1 Dion Koole, 2-1 Silvan Rutten.

ZZC'20 en AVW'66 werkten beide keihard, meende trainer Henri Golstein van ZZC'20 uit Zelhem. ,,Ik vond AVW'66 de iets beter voetballende ploeg, maar qua kansen was het wel redelijk gelijk", stelde hij. ,,Na rust maakten we meteen de 1-1 en in de slotfase de 2-1.”

Zijn collega Jan Oosterhuis van de Westervoorters vond het een zure nederlaag. ,,Wij waren de heersende partij, ZZC'20 loerde op de counter . Wij kregen ook de meeste kansen. Het is dan zuur als je dan laat de 2-1 tegen krijgt. Ik heb een ploeg gezien die er voor wil gaan, hier kunnen we wel verder mee.”

VIERDE KLASSE H



FC RDC-FC Winterswijk 7-1 (4-1). 1-0 Stijn Rorije, 1-1 David Memelink, 2-1 en 3-1 Jaydey Bongers, 4-1 Stijn Rorije, 5-1, 6-1 en 7-1 Luuk Helms.

,,Ik heb ze net flink uit de zak gegeven", stelde trainer Dirk Feege na afloop boos. ,,Onze beste man was onze grensrechter, dan weet je het wel. Als je denkt dat je in deze klasse tikkie takkie kunt spelen zonder te werken, dan krijg je de rekening gepresenteerd.”

De gasten stonden in de 80ste minuut nog met 4-1 achter. Feege: ,,Toen moesten we met tien man verder nadat er iemand geblesseerd raakte en ik mijn laatste wissel al had opgebruikt en ging het snel met de doelpunten.”

HSC'21-Terborg 3-4 (2-3). 0-1 en 2-2 Stijn Alkema, 2-3 Luuk Geerts, 2-4 Jeroen Graafland.

,,Die gasten hebben een goede ploeg, maar wij hebben ook een prima wedstrijd gespeeld", meende trainer Vincent Selhorst van Terborg. ,,Het had beide kanten opgekund. Als team hebben we ons goed aan de afspraken gehouden, dat stemt me tevreden.”