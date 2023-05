AZSV stijgt naar vierde plaats, DZC'68 speelt futloos

DOETINCHEM AZSV uit Aalten is een stap dichterbij het spelen van nacompetitievoetbal. Door de 2-3 zege op CSV Apeldoorn stijgt de ploeg naar de vierde plaats in de vierde divisie B.

VIERDE DIVISIE B

CSV Apeldoorn-AZSV 2-3 (0-1). 0-1 Chris Verheul, 0-2 Siep Rompelaar, 0-3 Niek te Veluwe.

AZSV leek een onbezorgde middag te hebben, maar twee treffers van de thuisclub maakten het duel weer spannend. ,,Dat was geheel onnodig. de eerste helft was niet best, maar dat was van beide kanten", vond trainer Dave de Jong van AZSV. ,,Na de 0-1 gaven we een tijd niets weg, tot ze kort achter elkaar twee keer scoorden.”

Met nog een duel te gaan verdedigt het als vierde geklasseerde AZSV een voorsprong van een punt ten opzichte van DETO. AZSV ontmoet in de laatste speelronde op eigen veld Swift, DETO gaat op bezoek bij Genemuiden. ,,Maar we hebben nog niets. Onze tegenstander Swift kan nog een periode pakken. Het is echt hogere wiskunde, want zelfs als we verliezen van Swift kunnen we nog de nacompetitie in. Als we zouden winnen, zouden we zelfs Genemuiden nog kunnen passeren. Het is niet alleen belangrijk wat we zelf doen en wat DETO doet, maar ook wat bijvoorbeeld Berkum doet.”

EERSTE KLASSE D

Achilles'29-DZC’68 3-0 (2-0).

Het Doetinchemse DZC'68 bereidt zich voor op de nacompetitie en dat kon volgens trainer Bas van Londen niet los gezien worden van de nederlaag in Groesbeek. ,,Zo gingen we het duel niet in, maar gaandeweg de wedstrijd hou je daar wel rekening mee.”

Van Londen was duidelijk in zijn commentaar. ,,We speelden futloos, zonder energie. De tweede helft hebben we een keer op doel geschoten, een kans kan ik dat niet noemen.”

Van Londen raakt niet in de war door de nederlaag bij het nu gedegradeerde Achilles'29. ,,Nee hoor, DZC'68 heeft altijd moeite gehad met duels waarin niets op het spel stond. Ik weet dat het straks weer als de brandweer gaat, als het er echt om gaat in de nacompetitie tegen DTS'35.”

DZC'68 staat vierde.

DERDE KLASSE E

ZZC'20-Oene 0-1 (0-1). 0-1 Jasper Mosterd.

De Zelhemse thuisclub had nog een minieme kans op de nacompetitie om promotie te behalen, maar dan had het wel moeten winnen van Oene. ,,En dat hebben we niet gedaan.", concludeerde trainer Henry Golstein van ZZC'20. ,,De eerste helft was Oene beter, wij lieten het afweten en zij kwamen vlak voor rust op 0-1.”

Na de pauze zag Golstein een ander ZZC’20. ,,We waren beter en het is onbegrijpelijk dat we niet scoorden. Drie keer werd de bal van de lijn gehaald en we kregen mooie kansen. Ik hou gemengde gevoelens aan dit duel over. Voor ons is de competitie nu klaar.”

ZZC'20 is uitgespeeld en staat nu zesde.

VIERDE KLASSE H

Terborg-UD 1-1 (0-0). 1-0 Hessel Disbergen.

FC Terborg verloor de laatste competitiewedstrijd. ,,Het ging nergens meer over", gaf trainer Vincent Selhorst van Terborg aan. ,,UD was een weekendje weg naar Düsseldorf, maar moest spelen van de KNVB. Dus zijn ze gekomen, hebben gespeeld, en zijn daarna weer naar Düsseldorf gereden.”

Het al gedegradeerde Terborg eindigde als achtste.

FC Winterswijk-Harfsen 0-2 (0-0).

Het zaterdagteam van FC Winterswijk heeft het laatste duel in de huidige samenstelling verloren. Het team dat ophoudt te bestaan incasseerde twee tegentreffers in het laatste kwartier. ,,Bij die 0-1 laat de scheidsrechter onze grens gewoon staan, echt onbegrijpelijk", foeterde Dirk Feege van FC Winterswijk. ,,Daar kan ik niet tegen, ook niet als het de laatste wedstrijd betreft. We hebben zelf legio kansen gehad, maar hadden het vizier niet op scherp staan.”