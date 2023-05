AZSV stijgt naar vierde plaats, futloos DZC’68 spaart zich voor nacompetitie en ZZC’20 klaar na nederlaag

Met nog één duel te gaan verdedigt het als vierde geklasseerde AZSV een voorsprong van een punt ten opzichte van DETO. AZSV ontmoet in de laatste speelronde op eigen veld Swift, DETO gaat op bezoek bij Genemuiden. De Jong: ,,Maar we hebben nog niets. Onze tegenstander Swift kan nog een periode pakken. Het is echt hogere wiskunde, want zelfs als we verliezen van Swift kunnen we nog de nacompetitie in. Als we zouden winnen, zouden we zelfs Genemuiden nog kunnen passeren. Het is niet alleen belangrijk wat we zelf doen en wat DETO doet, maar ook wat bijvoorbeeld Berkum doet.”