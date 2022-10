AZSV verliest in Achterhoek Cup, SDOUC door naar winst op Vorden

RKZVC is niet bang voor Longa’30, AZSV gaat voor ‘drie op een rij’ tegen d’Olde Veste’54

RKZVC-trainer Arjen Nijman doet er niet geheimzinnig over voor de derby van zaterdagavond (18.30 uur) in de vierde divisie B in Zieuwent tegen de buurman. ,,Longa’30 is de favoriet.”

