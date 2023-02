AZSV verspeelt op bizarre wijze punten, AVW'66 kan weer niet winnen van ZZC'20

DOETINCHEM AZSV uit Aalten heeft zaterdagmiddag in de vierde divisie B met 2-2 gelijkgespeeld tegen Buitenpost. De Aaltense ploeg staat nu vijfde, want het verzuimde het overwicht in doelpunten uit te drukken. Drie van de vier doelpunten volgden uit een strafschop. Een niveau lager verspeelde DZC'68 twee punten op bezoek bij Almkerk (3-3) en in de derde klasse A eindigde de derby AVW'66-ZZC'20 onbeslist (1-1).

VIERDE DIVISIE B

AZSV-Buitenpost 2-2 (1-1). 1-0 en 2-1 (pen.) Rik van der Eerden.

,,Je hebt soms van die wedstrijden waarbij je je na afloop afvraagt hoe het toch kan dat je niet gewonnen hebt", begon trainer Dave de Jong van AZSV zijn relaas. ,,Dit was zo'n wedstrijd, want bij rust had het al wel 3-0 kunnen staan.”

Buitenpost kreeg twee strafschoppen. ,,Dat zijn ook nog eens de enige twee kansen van hen geweest, echt heel bizar. Het warren discutabele strafschoppen, want Tijmen te Kolste kreeg voorafgaand aan de 2-2 de bal van dichtbij tegen zijn hand geschoten. Waar moet die jongen met zijn handen heen.”

Toch was De Jong zo fair de schuld van het puntenverlies volledig bij zijn ploeg te leggen. ,,Wij hadden namelijk vaker moeten scoren. De kansen hebben we er voor gehad. Bij winst hadden we derde gestaan en de kans in de tweede periode in eigen hand gehad, nu staan we vijfde.”

EERSTE KLASSE D

Almkerk-DZC’68 3-3 (1-1). 0-1 Noë Bokila, 2-2 Jesper Vonk, 3-3 Luuk Meijer.

,,De uitslag was terecht, maar met de kwalititeiten die wij in de ploeg hebben, hadden we deze wedstrijd moeten winnnen", vond trainer Jos van der Veen van DZC’68, dat derde staat. ,,Toen ik hier kwam was de gedachte dat als we maar dertig punten hadden we wel veilig waren. Nu doen we al twee seizoenen mee in de top van de eerste klasse en moet je meer van jezelf eisen.”

DZC'68 speelde volgens hem een prima duel. ,,Maar die kansen die we krijgen, dat moeten eigenlijk doelpunten zijn.”

DERDE KLASSE A



AVW'66-ZZC'20 1-1 (0-1). 0-1 Rick Bogchelman, 1-1 Adil Elhamri.

De derby was allesbehalve hoogstaand. De gasten uit Zelhem kwamen tegen de verhouding in op voorsprong door een rake kopbal in de blessuretijd van de eerste helft. Na de pauze werd het al snel 1-1, maar ondanks een handvol echte kansen lukte het AVW'66 niet om de wedstrijd naar zich toe te trekken. De heenwedstrijd in Zelhem had AVW'66 met 2-1 verloren.

ZZC'20 was met af en toe nog gevaarlijk, maar moest oppassen voor de dadendrang van de thuisclub. ,,Iedereen wilde bij ons dat doelpunt maken, en steeds was dat laatste passje net niet goed", reageerde trainer Jan Oosterhuis van de Westervoortse thuisclub na afloop. ,,Ik denk dat zij tevreden zijn met een punt, bij ons overheerst teleurstelling. Als je die nacompetitie wil bereiken, zal je toch een paar procentjes meer moeten brengen.”

AVW'66 blijft derde, ZZC'20 staat achtste.

VIERDE KLASSE H

Terborg-HSC'21 2-1 (1-1). 1-0 Luuk Tuenter, 2-1 Luuk Geerts.

,,Wij hebben heel hard gewerkt en veel inzet getoond, op basis daarvan is deze zege verdiend. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de meeste kansen voor hen waren", meldde trainer Vincent Selhorst van Terborg. In de nieuwe keeper Max Smeenk had de thuisclub de man van de wedstrijd. Selhorst: ,,Dat vond ik wel, hij heeft erg goed gekeept.”

Selhorst, die met Terborg tiende staat, had ook twee gastspelers van het derde erbij. ,,Jimmy Boensbroek was een van die twee en liep twintig minuten voor tijd tegen zijn tweede gele kaart aan. Daarna was het verdedigen en duels winnen, dat hebben de jongens goed gedaan.”

FC Winterswijk-FC RDC 0-1 (0-1).

,,We hebben een prachtige wedstrijd gespeeld, maar niet gewonnen”, vatte trainer Dirk Feege van FC Winterswijk samen. ,,Een domme actie voorafgaand aan de 0-1 deed ons de das om, terwijl we zelf genoeg kansen hebben gekregen.”

De heenwedstrijd verloor hekkensluiter FC Winterswijk nog met 7-1 van FC RDC. ,,Zij liepen nu niet voor niets juichend van het veld, ze wisten ook wel dat dit niet volgens de verhoudingen was”, meende de Doetinchemse trainer die volgend seizoen aan het roer staat bij zondagvijfdeklasser Socii/Ratti.