AZSV wint Kei-toernooi na doelpuntrijke finaledag

Oefenvoetbal Betuwe De Bataven komt na rust op gang, klinkende zege SV Angeren

Een aantal Betuwse amateurvoetbalclubs trotseerde afgelopen weekeinde de hitte en kwam in actie in oefenduels. De wedstrijden werden soms vervroegd of juist op een later tijdstip gespeeld, ook werden duels ingekort of opgeknipt in kortere delen.

17 augustus