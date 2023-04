AZSV ziet concurrenten weglopen; ZZC’20 werkt zich in de nesten

Het Aaltense AZSV ziet na het 1-1 gelijkspel tegen Flevo Boys in de vierde divisie B de concurrentie in de subtop uitlopen.

VIERDE DIVISIE B

AZSV-Flevo Boys 1-1 (1-1). 0-1 Arjan Nijboer, 1-1 Bram Rensing.

AZSV speelde vanwege de overvloedige regenval niet op het hoofdveld, maar op het bijveld van kunstgras. In de stromende regen - en in een troosteloze ambiance - stond de 1-1 eindstand halverwege al op het scorebord. ,,We hebben voor aanvang van het seizoen aangegeven uit te wijken naar kunstgras", aldus trainer Dave de Jong van AZSV. ,,Dat is wat anders dan op het hoofdveld spelen, maar het mag geen excuus zijn.”

Flevo Boys opende al in de zesde minuut via Arjan Nijboer de score, maar Bram Rensing zorgde in de zestiende minuut voor de 1-1. Diezelfde Rensing moest snel daarna geblesseerd van het veld en werd vervangen door Erwin Nieuwboer, die in oktober 2020 voor het laatst in de hoofdmacht had gespeeld.

Nieuwboer kreeg voor rust een goede kans op de 2-1, maar kon zijn rentree niet nog meer opluisteren. ,,In de tweede helft hebben wij geen kans meer gehad", zei De Jong. ,,Flevo Boys wel op het einde, dus we mogen het meest tevreden zijn met een punt.”

De nummers twee en drie, Swift en SC Genemuiden, hebben nu 43 punten en dat zijn er vijf meer dan AZSV dat op de zesde plek blijft staan.

DERDE KLASSE E

DVOV-ZZC’20 2-1 (2-0). 2-1 Frank Lubbers.

De gasten uit Zelhem beleefden een beroerde middag. ,,We hebben een schandalige eerste helft afgeleverd”, sprak trainer Henry Golstein foeterend. ,,De thuisploeg heeft twee kansen gehad voor de pauze, en ze waren allebei raak. Na de rust hebben ze geen kans meer gehad, en wij heel veel.”

Onderuit gaan bij de hekkensluiter, het doet het op de negende plaats staande ZZC’20 geen goed. ,,Ik denk echt dat het onderschatting is. Je kunt dan praten wat je wil, maar dat krijg je er niet uit. Als we hadden gewonnen, waren we op drie punten van de tweede plaats gekomen.”

VIERDE KLASSE H

Helios-FC Winterswijk 5-1 (3-0). 3-1 Quinten Wiggers.

De gasten leden een verdiende nederlaag in de ogen van trainer Dirk Feege van FC Winterswijk, nummer tien in deze klasse. ,,Toch had er voor ons meer ingezeten als we wat slimmer hadden gespeeld”, meende de oefenmeester. ,,We hebben enkele doelpunten namelijk echt weggegeven. Dat moet je niet doen tegen de koploper.”

