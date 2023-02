Babberich-Elsweide zondag afgelast , vv Montferland-Kilder en SVGG-Gelders Eiland gaan donderdag ook niet door

Latif keert na enkelbles­su­re terug in de basis bij GVVV; DOVO met fitte selectie naar Staphorst

GVVV wil zaterdag in het thuisduel met SteDoCo opnieuw goede zaken doen in de titelstrijd. De Veenendaalse club, koploper in de derde divisie, werkt achter de schermen al hard aan de selectie voor komend seizoen.

3 februari