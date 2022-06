Babberich maakt reüniefeestje van ‘Kuipduel’ uit 1997, Oud-Feyenoord imponeert geenszins

BABBERICH - Voetbalclub Babberich won in 1997 de landelijke amateurbeker door SHO in De Kuip met 2-0 te verslaan. 25 jaar later was die prestatie aanleiding voor een reünie, met een potje voetbal op zaterdagavond tegen Oud-Feyenoord als hoofdmaaltijd.

Ze waren er bijna allemaal, de spelers en staf die in 1997 in De Kuip acteerden. Slechts Marino Pusic, de maker van de beide doelpunten destijds en nu in dienst van Feyenoord, ontbrak wegens vakantie. Veel zien de spelers van destijds elkaar niet meer, maar het plezier straalde van ze af.

De wedstrijd tegen Oud-Feyenoord, waarvoor door de organisatie best betaald moest worden, was geen potje van frivoliteiten. De Oud Babberich-spelers wilde er nog wel wat van maken, maar bij de Rotterdammers waren weinig bekende gezichten. Leonardo Dos Santos, Peter Barendse en Mike Obiku waren de bekendste, Luigi Bruins zorgde ook nog voor herkenning, en de rest van de groep bestond uit vrijwel onbekende spelers.

Na de 0-1 van Luigin Bruins was het Bjorn Schoenaker die namens Babberich, dat na rust met een ander team aantrad, de 1-1 maakte. Lang leek dit ook de uitslag te worden, tot voomalig keeper van Babberich Guido de Man 1-2 scoorde. Hij was als gastspeler van Feyenoord actief, omdat deze geen wissels meer had.