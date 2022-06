Babberich maakt zich op voor ‘Kuipfeest’

Een kwart eeuw nadat Babberich de nationale beker won in De Kuip, komt er een reünie. Op het uitgestelde jubileumfeest komen de cracks van weleer op zaterdag 11 juni in actie tegen Oud-Feyenoord.

Hemelvaart 1997. Babberich speelt in De Kuip de bekerfinale tegen SHO uit Oud-Beijerland en wint door twee doelpunten van Marino Pusic met 2-0. Het zijn de glorietijden van de Liemerse club, in die peridoe een van de beste amateurvoetbalclubs in het land.

25 jaar later is Babberich een bescheiden vijfdeklasser zonder jeugdafdeling en met nog slechts twee seniorenelftallen. Maar volgende week zaterdag zal het er ouderwets gezellig zijn. De vedetten van weleer, zoals doelman Sjaak Monsma, Pusic, Richard de Vries, John Freriks, Chris Trentelman, Frank Burgers en Herman Versluis, allemaal zijn ze uitgenodigd om een wedstrijd te spelen tegen Oud-Feyenoord.

In totaal zijn er ruim 25 spelers uitgenodigd. Het team zal gecoacht worden door Toon van Bindsbergen, die in 1997 ook de trainer was van Babberich. Dat deed hij destijds samen met Piet Jansen, die vijf jaar geleden op 78-jarige leeftijd overleed.

,,We willen er een mooie happening van maken", zegt William Swaters, een van de initiatiefnemers. ,,Dit speelde al langer, maar vanwege corona kon het 90-jarige jubileumfeest in 2020 niet gevierd worden. Dat halen we nu in.”

Shirts

Babberich zal volgende zaterdag 11 juni in een bijzonder tenue aantreden. In de kleuren blauw-wit, de kleuren van de vlag van Oekraïne.

Swaters: ,,Wij waren in 1997 in de De Kuip in de bekerfinale tegen SHO aangemerkt als uitspelende club en speelden toen in geel-blauw. Jan Hoornstra (destijds shirtsponsor, RW) heeft nu nieuwe shirts in deze kleuren laten maken. Dat is toch wel bijzonder.”

Volledig scherm Het tenue waarin Babberich speelt tegen Oud-Feyenoord. © DG

Swaters hoopt dat de komst van alle cracks naar sportpark De Buitenboom de club ook weer nieuw leven inblaast. ,,Nu is Babberich een club zonder jeugdafdeling. Dan houd je het niet heel lang meer vol. Er begint nu weer wat te leven en er wordt ook al voorzichtig gesproken over het opzetten van enkele jeugdteams.”

De wedstrijd begint zaterdag 11 juni om 19.00 uur op sportpark De Buitenboom. Om 16.00 uur is er een reünie voor alle oud-spelers, leden, sponsoren en vrijwilligers van Babberich.

Na de wedstrijd is er een after party met een DJ en live muziek. Toegangskaarten kosten 10 euro en zijn in de voorverkoop voor 7,50 euro verkrijgbaar.