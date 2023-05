Barendrecht-trainer kondigde ‘verplichte’ nederlaag aan: ‘Tja, toen gaven ze ons ineens vrije doorgang’

voetbalprogramma vallei De Merino’s spaart spelers in duel met mogelijke nacompeti­tie­te­gen­stan­der: ‘Die ploeg ligt ons wel’

De Merino’s begint komende dinsdag aan de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse. De grote vraag is wie de eerste tegenstander wordt van de Veenendaalse club. Veensche Boys, zaterdag ook de opponent in de laatste reguliere competitiewedstrijd, of Lunteren?