Basteom-Jonge Kracht en Erix-Haarlo afgelast

inhaalvoetbal rivierenland Inhaalvoet­bal: SCZ wint in stadion van TOP Oss, RKTVC grijpt naast vierde punt

RKTVC wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege. De Tielse club, hekkensluiter in de derde klasse C, verloor donderdagavond de inhaalwedstrijd tegen Zwaluw VFC met 1-2. Vijfdeklasser SCZ uit Zoelen won in het stadion van TOP Oss met 1-3 van OKSV.

11 maart