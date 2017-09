Bekerstunt Achilles’29 tegen eredivisionist NAC Breda

Scheidsrechter minuten uitgeteld na bal in het kruis

18 september GENDT - Scheidsrechter W. Horst werd zondagmiddag in het hoofdklasse-duel tussen De Bataven en Hollandia al vroeg in de wedstrijd vol in de edele delen geraakt. Bataven-speler Thomas Demont was met zijn 'rake uithaal' de dader .