Bekervoetbal Achterhoek/Liemers: Dramatisch begin ZZC’20 op bezoek bij AZSV 2

DOETINCHEM Het zaterdagteam van ZZC’20 uit Zelhem is de poulefase van het toernooi om de districtsbeker bijzonder slecht begonnen, in Aalten werd met 7-0 van AZSV 2 verloren.

,,Ik herkende de ploeg niet terug van andere wedstrijden deze voorbereiding", stelde trainer Henri Golstein van derdeklasser ZZC'20. ,,Verdedigend was het zeer matig, we maakten veel fouten en stelden ons verkeerd op. We moeten deze week maar eens achterhalen waar dit door kwam.”